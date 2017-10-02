Под Хабаровском владельца похоронного бюро заманили на кладбище и убили

Следователи Хабаровского края возбудили уголовное дело по факту убийства коммерсанта, занимавшегося похоронным бизнесом. По предварительным данным, с ним расправился уволенный подчиненный, который выманил предпринимателя на погост.

В настоящий момент трое предполагаемых соучастников убийства задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранты пока дают противоречивые показания, сообщает официальный сайт краевого управления СК РФ.

Расследование началось после того, как 7 сентября 2017 года в правоохранительные органы обратилась жительница поселка Мирный Хабаровского района. Она сообщила об исчезновении супруга. Позже на территории кладбища поселка Черная Речка Хабаровского района был обнаружен автомобиль потерпевшего с разбитым пассажирским стеклом.

"Краевым следственным управлением по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело, для расследования которого создана усиленная следственно-оперативная группа, - говорится в пресс-релизе. - На протяжении трех недель с момента возбуждения уголовного дела органом следствия совместно с оперативными сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю проводились масштабные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств исчезновения 36-летнего мужчины".

В итоге удалось установить личности предполагаемых убийц. Ими оказались трое жителей Хабаровска 1986, 1981 и 1966 годов рождения. Один из них ранее работал агентом ритуальных услуг в подчинении у потерпевшего, но потом перешел на работу в другую аналогичную фирму.

По версии следователей, бывший подчиненный бизнесмена и двое его знакомых "тщательно подготовили и спланировали преступление, приискали орудия его совершения, а также транспортное средство". Затем они "организовали встречу с потерпевшим, выманив его под легендой оказания ритуальных услуг на территорию кладбища поселка Черная речка Хабаровского района".

Злоумышленники хотели завладеть деньгами и имуществом бизнесмена. Однако потерпевший оказал грабителям сопротивление и был убит. Чтобы скрыть следы преступления, нападавшие вывезли труп в лесополосу, где облили его горючей смесью и подожгли, затем засыпали землей.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). NEWSru.com