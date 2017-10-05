Оперативная обстановка на 5 октября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 6 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 1. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 84 человека и 24 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

На предстоящие сутки опасных явлений не прогнозируются.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края зарегистрирована 1 термическая аномалия в Амурском районе, подтверждена как сжигание порубочных остатков.

С учетом сложившейся метеорологической обстановки, не исключается вероятность возникновения новых термических аномалий и новых очагов природных пожаров, которые могут создавать угрозу населенным пунктам на всей территории края, за исключением северных районов края. По данным Рослесхоза и Росгидромета, на 05.10.2017 года 3-5 классы пожарной опасности не прогнозируются.

В целях предотвращения возникновения природных пожаров по вине человека с 29 апреля 2017 г. на всей территории Хабаровского края, за исключением территорий Аяно-Майского, Охотского, Тугуро-Чумиканского муниципальных районов установлен особый противопожарный режим. Таким образом, устанавлены дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер по патрулированию лесных массивов и прилегающей местности, выставление дополнительных постов, создание защитных барьеров для населенных пунктов (противопожарных минерализованных полос, пожарных разрывов и т.п.). Также режим предусматривает дополнительные возможности по привлечению сил и средств организаций, населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

За нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа, а также уголовная ответственность. Если подобные нарушения совершены в период особого противопожарного режима, то размер штрафов увеличивается вдвое.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края существенных изменений в водном режиме нет. На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.