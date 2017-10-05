В минувшие сутки в ДФО ликвидировали 6 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе лесные пожары действовали на территории Приморского края, где возникло 10 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в крае за указанный период действовало 36 очагов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Увеличение количества лесных пожаров обусловлено нарушениями правил пожарной безопасности в лесах сборщиками дикоросов. В целях стабилизации лесопожарной обстановки введен особый противопожарный режим (ОПР) в Чугуевском и Кавалеровском районах. Дополнительно инициировано введение ОПР на всей территории края.

Площадь пожаров за прошедшие сутки увеличилась на 599 га.

На тушении огня работали 268 человек, 64 единицы наземной техники, 2 воздушных судна.

Силами лесопожарных формирований Приморского края ликвидировано 6 пожаров, 13 локализовано. Работы по тушению 30 возгораний продолжаются.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 1940 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.