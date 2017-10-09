В минувшие сутки в ДФО ликвидировали 10 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 12 новых лесных пожаров на территории Приморского края. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в крае за указанный период действовало 76 очагов, в том числе один на землях особо охраняемых природных территорий. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Увеличение количества лесных пожаров обусловлено нарушениями правил пожарной безопасности в лесах сборщиками дикоросов. В целях стабилизации лесопожарной обстановки введен особый противопожарный режим (ОПР) в пяти районах. Дополнительно инициировано введение ОПР на всей территории края.

Площадь возгораний за прошедшие сутки увеличилась на 689 га.

На тушении огня работали 437 человек, 112 единиц наземной техники, 4 воздушных судна.

Силами лесопожарных формирований Приморского края ликвидировано 10 пожаров, 26 локализовано. Работы по тушению 66 возгораний продолжаются.

В иных субъектах округа лесные пожары не зарегистрированы.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрирован 2001 лесной пожар на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.