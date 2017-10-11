В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировано 13 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 7 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 72 возгорания: 66 в Приморском крае, в том числе 1 на землях особо охраняемых природных территорий (национальный парк «Зов тигра»); 6 в Еврейской автономной области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на Дальнем Востоке за прошедшие сутки увеличилась на 271 га, в большей степени за счет очагов, действующих в Приморском крае на площади 256 га.

На тушении огня работали 480 человек, 123 единицы наземной техники, 2 воздушных судна.

Силами лесопожарных формирований ликвидировано 13 пожаров: 9 в Приморском крае, 4 в Еврейской автономной области. Продолжаются работы по тушению 59 возгораний, 30 из которых локализованы на площади около 1400 га.

Лесопожарная обстановка в Приморском крае находится на контроле оперативного штаба Федерального агентства лесного хозяйства. Координируют работы по стабилизации обстановки в регионе начальник Департамента лесного хозяйства по дальневосточному федеральному округу С.А. Павлов и заместитель начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Н.А. Ковалев.

В целях стабилизации лесопожарной обстановки введен особый противопожарный режим в Чугуевском, Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Дальнегорском, Пожарском районах края; введен режим ЧС в трех районах края: Кавалеровском, Тернейском, Дальнегорском.

По данным управления лесами Правительства Хабаровского края в рамках межрегионального маневрирования в Кавалеровский район Приморского края из Хабаровска уже прибыла первая группа парашютистов-десантников в количестве 25 человек. Решение о направлении еще двух отрядов парашютистов-десантников в количестве 50 человек будет принято исходя из складывающейся лесопожарной обстановки.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.