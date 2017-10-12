Оперативная информация на 12 октября 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 13 (АППГ – 13), в жилом секторе – 5 (АППГ – 6), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 8 (АППГ- 6). Погибший – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. На территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на площади 25 га из них 1 пожар локализован на площади 17га:

- Верхнебуреинский МР действует 1 пожар на площади 8 га;

- МР им. Лазо действует 1 пожар, локализован на площади 17 га.

Для тушения привлечено 20 человека, 5 ед. техники, в т.ч. авиации 2 ед. от МЧС России 0 человек и 0 ед. техники в т.ч. авиации 0 ед. СиС достаточно, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск осадки преимущественно в виде дождя западный 4-9 м/с от -1ºС до +1ºС от +6ºС до +8ºС Южные районы местами осадки в виде дождя и мокрого снега западный 7-12 м/с от -3ºС до +2ºС от +6ºС до +12ºС Центральные районы местами небольшие осадки западный, северо-западный 4-10 м/с от -4ºС до +1ºС от +2ºС до +12ºС Северные районы преимущественно без осадков северо-западный, западный 4-12 м/с от -11ºС до 0ºС от -3ºС до +9ºС

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.