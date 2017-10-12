За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 13 (АППГ – 13), в жилом секторе – 5 (АППГ – 6), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 8 (АППГ- 6). Погибший – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары. На территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на площади 25 га из них 1 пожар локализован на площади 17га:
- Верхнебуреинский МР действует 1 пожар на площади 8 га;
- МР им. Лазо действует 1 пожар, локализован на площади 17 га.
Для тушения привлечено 20 человека, 5 ед. техники, в т.ч. авиации 2 ед. от МЧС России 0 человек и 0 ед. техники в т.ч. авиации 0 ед. СиС достаточно, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
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ночью
|
днем
|
осадки преимущественно в виде дождя
|
западный 4-9 м/с
|
от -1ºС до +1ºС
|
от +6ºС до +8ºС
|
Южные районы
|
местами осадки
в виде дождя и мокрого снега
|
западный 7-12 м/с
|
от -3ºС до +2ºС
|
от +6ºС до +12ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие осадки
|
западный,
северо-западный 4-10 м/с
|
от -4ºС до +1ºС
|
от +2ºС до +12ºС
|
Северные районы
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преимущественно без осадков
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северо-западный,
западный 4-12 м/с
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от -11ºС до 0ºС
|
от -3ºС до +9ºС
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.