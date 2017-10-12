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За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 13 (АППГ – 13), в жилом секторе – 5 (АППГ – 6), на производственных объектах – нет (АППГ – 1), на прочих объектах – 8 (АППГ- 6). Погибший – нет (АППГ – нет), травмированных – нет (АППГ – нет), спасенных – нет (АППГ – нет), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. На территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на площади 25 га из них 1 пожар локализован на площади 17га:

- Верхнебуреинский МР действует 1 пожар на площади 8 га;

- МР им. Лазо действует 1 пожар, локализован на площади 17 га.

Для тушения привлечено 20 человека, 5 ед. техники, в т.ч. авиации 2 ед. от МЧС России 0 человек и 0 ед. техники в т.ч. авиации 0 ед. СиС достаточно, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края.

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

осадки преимущественно в виде дождя

западный 4-9 м/с

от -1ºС до +1ºС

от +6ºС до +8ºС

Южные районы

местами осадки

в виде дождя и мокрого снега

западный 7-12 м/с

от -3ºС до +2ºС

от +6ºС до +12ºС

Центральные районы

местами небольшие осадки

западный,

северо-западный 4-10 м/с

от -4ºС до +1ºС

от +2ºС до +12ºС

Северные районы

преимущественно без осадков

северо-западный,

западный 4-12 м/с

от -11ºС до 0ºС

от -3ºС до +9ºС

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

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