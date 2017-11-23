Рейсовый автобус и поезд столкнулись на переезде Дальневосточной железной дороги, пострадало четыре человека

Четыре человека пострадали в результате столкновения грузового поезда и рейсового автобуса, которое произошло в четверг на переезде между станциями Волочаевка-2 и Джармен Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Пресс-служба ДВЖД сообщила, что в четверг в 05:20 мск водитель автобуса, выполнявшего рейс "Даниловка - Хабаровск", при запрещающем сигнале светофора выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не удалось", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе УМВД России по Еврейской АО сообщили что при столкновении автобуса и поезда пострадало четыре человека.

"Водитель автобуса получил серьезные травмы, переломы. Еще пострадало три пассажира - все жители Даниловки. Все госпитализированы в хабаровское медучреждение", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в больницу с переломом руки доставлен только водитель автобуса

В салоне, помимо водителя, находились кондуктор и пять пассажиров.

Никто из членов локомотивной бригады не пострадал.

Автобус оттянут с путей, движению поездов не мешает. На графике движения пассажирских поездов ДТП не повлияло. "Интерфакс-Дальний Восток"