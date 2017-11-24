Семья из трёх человек погибла в ДТП в Хабаровском крае

Авария произошла в Солнечном районе Хабаровского края на седьмом километре автодороги пгт. Солнечный – п. Горный. По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В результате столкновения грузовик опрокинулся на автомобиль предполагаемого виновника аварии. Кроме того, водитель седана не имел права управления транспортным средством, так как ранее лишен водительских прав. На его машине были установлены летние шины.

В результате ДТП семья из троих человек, находившихся в легковом автомобиле, погибла на месте происшествия. Среди них был 10-летний ребенок.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.