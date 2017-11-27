Экс-полицейский, наблюдавший за убийством пауэрлифтера в Хабаровске, предстанет перед судом

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского, который не попытался предотвратить убийство пауэрлифтера Андрея Драчева. Как сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края, дело направлено в суд.

Бывшему сотруднику полиции предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Дело было возбуждено по требованию региональной прокуратуры.

Сообщается, что полицейский отдельного батальона Патрульно-постовой службы Управления МВД России по Хабаровску был свидетелем драки с участием А.Драчева, которая произошла 20 августа рано утром у кафе в центре города. С обвиняемым в убийстве спортсмена Анаром Аллахверановым полицейский был знаком.

"Он не принял мер к предотвращению и пресечению преступных действий, равно как и к задержанию своего знакомого, помощи потерпевшему не оказал", - говорится в сообщении.

Ранее Следственной управление СК РФ по Хабаровскому краю сообщало, что полицейский также пытался убедить прибывших на место бойцов Росгвардии не применять к А.Аллахверанову каких-либо мер реагирования.

Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

Известный пауэрлифтер А.Драчев был убит в драке. Спортсмен скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве - уроженец Амурска А.Аллахверанов, - скрылся, но позднее сдался полиции. В настоящее время он арестован.

Следственный комитет возбудил не только уголовное дело в связи с гибелью А.Драчева, но также и дело по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся. "Интерфакс-Дальний Восток"