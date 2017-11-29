Оперативная обстановка на 29 ноября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 10 пожаров, из них в жилом секторе – 2, на прочих объектах – 8. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 140 человек и 40 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 29 ноября 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В связи с выходом западного циклона 29 ноября ухудшение погодных условий ожидается на востоке южных (Бикинский, Вяземский, им.Лазо) и части центральных (Советско-Гаванский, Ванинский) районов, где прогнозируется снег, местами сильный, метель, усиление ветра 13-18 м/с, на побережье Татарского пролива днем порывы 18-23 м/с, на остальной территории центральных районов местами снег, метель, усиление ветра до 17 м/с. На дорогах г. Хабаровска и края снежный накат.

Сведения по термическим аномалиям

По данным космического мониторинга на территории Хабаровского края термических аномалий не зарегистрировано. С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности на 29.11.2017 г. возникновение природных пожаров не прогнозируется.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Работа коммунальных и дорожных служб.

28.11.2017г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 71 ед. техники; в г. Хабаровске 2627 чел. 140 ед. тех., вывезено 826 м3 снега, посыпано ПСС 64,35 т.

Ограничение движения на автодороге краевого значения

Сегодня, 29.11.2017, в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением снега и образованием гололеда, в превентивных целях введено ограничение для движения автобусов по автодорогах Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино. Движение будет ограничено до улучшения метеоусловий.

Для обеспечения выполнения данного предписания по ограничению движения выставлено 3 поста ГИБДД в составе 6 чел. 3 ед. техники.

Для обеспечения безопасности на дорогах краевого значения имеется 11 пунктов обогрева, вместимостью 559 чел.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.