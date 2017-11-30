Оперативная обстановка на 30 ноября 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 2 пожара, из них в жилом секторе – 2, на прочих объектах – 0. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 30 человек и 8 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 30 ноября 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Нарушение энергоснабжения 3-х н.п. МР им. Лазо.

В 17.20 29.11.2017 г. поступила информация о том, что в 17.00 29.11.2017 г. в результате порывов ветра до 14 м/с произошли порывы линий электропередач 0,4 кВ, вследствие чего имеются локальные отключения (отдельные улицы, дома) потребителей от энергоснабжения в 3 населенных пунктах и 1 детском лагере в МР им. Лазо. Все населенные пункты на печном отоплении. В 19.20 29.11.2017 населенные пункты МР им. Лазо запитаны по штатной схеме.

Работа коммунальных и дорожных служб.

29.11.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 92 ед. техники; в г. Хабаровске 3272 чел. 217 ед. тех., вывезено 663 м3 снега, посыпано ПСС 292 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.