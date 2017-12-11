Глава турфирмы в Хабаровске распродал на 1 млн руб. фальшивых путевок

Полиция в Хабаровске возбудила уголовное дело после продажи туристам фальшивых путевок на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Дело возбудили в отношении руководителя турфирмы после проверки деятельности компании специалистами отдела экономической безопасности городской полиции, мужчину подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

"11 потерпевших приобрели турпродукты по различным направлениям, однако обозначенные в договорах услуги не получили", - говорится в сообщении.

Туристы планировали отдых в странах Юго-Восточной Азии. Ущерб предварительно составит более 1,2 млн рублей. "Интерфакс-Дальний Восток"