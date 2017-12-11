Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе в Хабаровском крае

Автобус врезался в грузовик на трассе Хабаровск - Владивосток, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Авария произошла на 32-м километре трассы. Водитель междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Дальнереченск - Хабаровск, не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовиком.

"В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с места ДТП в краевую клиническую больницу №2 были госпитализированы водитель автобуса и один пассажир.

"Остальные, по предварительным данным, получили ушибы", - сказал представитель ведомства.

По данным ГУ МЧС России по региону, всего в момент столкновения в автобусе находилось 10 пассажиров. Люди покинули место происшествия на попутном транспорте.

В распространенном ведомством релизе сообщается, что обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. На место также выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону. К ликвидации последствий ДТП привлечено 26 человек и восемь единиц техники.

Отмечается также, что группа спасателей уже находилась в районе, где произошло ДТП с автобусом, они выезжали туда ранее, чтобы оказать помощь пострадавшему при столкновении двух грузовиков водителю.

В Хабаровском крае в настоящее время сильная метель с порывами ветра до 22 м/с. "Интерфакс-Дальний Восток"