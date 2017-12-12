Оперативная обстановка на 12 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 11 пожаров, из них в жилом секторе – 7, на прочих объектах – 4. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 154 человека и 44 единицы техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

112 декабря 2017 года по информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в связи с прохождением циклона на территории края прогнозируется снег, местами сильный, усиление ветра до 15-20 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 20-25 м/с. На дорогах края снежный накат.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018гг. на учете в ГИМС Главного управления состоит 3 ледовые переправы (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 3 местах, 352 человека (Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 20 человек, Ванинский район бухта Силантьева – 292 человека);

Работа коммунальных и дорожных служб.

Для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 16 ед. техники, в г. Хабаровске 1389 чел. 37 ед. тех., вывезено 344 м3 снега, посыпано ПСС 166,6 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.