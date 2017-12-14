Оперативная обстановка на 14 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 7 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 98 человек и 28 единиц техники. Всего на дежурстве находилось 607 человек и 200 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

14 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 3 местах, 115 человек (Охотский район р. Кухтуй – 35 человек; Охотский район р. Иня – 20 человек, залив Советская Гавань – 60 человек).

Работа коммунальных и дорожных служб.

13.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 95 ед. техники, в г. Хабаровске 3325 чел. 222 ед. тех., вывезено 850 м3 снега, посыпано ПСС 615,7 т.

Ограничение движения паромов на паромной переправе «Ванино-Холмск».

С 06.00 14.12.2017 г. паромная переправа Ванино-Холмск работает в штатном режиме.

Ограничение движения на автодороге регионального значения Р-454.

С 13.00 13.12.2017 в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями, связанными с выпадением осадков в виде снега и образованием гололеда до особого распоряжения, в превентивных целях введено ограничение для движения маршрутных автобусов по автодороге г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.