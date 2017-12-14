Три человека погибли при пожаре в многоэтажке в Хабаровске

Жертвами произошедшего утром в четверг пожара в девятиэтажном жилом доме в Хабаровске стали три человека, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Несмотря на усилия врачей и проведенные реанимационные мероприятия, спасти людей не удалось. Врачи констатировали смерть после 40 минут реанимации", - сказал представитель пресс-службы.

По данным краевого ГУ МЧС России, людей пожарные обнаружили на лестничных площадках пятого и девятого этажей, пострадавших передали медикам.

Как сообщили агентству в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, погибла одна женщина 66 лет и двое мужчин 53 и 52 лет.

По предварительным данным, люди отравились продуктами горения, уточнили в управлении.

Одной из причин пожара, по предварительным данным, мог стать работающий на балконе одной из квартир обогреватель.

"В квартире проживает пожилая пара, на балконе у них хранятся соленья. Там работал обогреватель. Когда произошел пожар, весь подъезд сразу же заволокло дымом. В доме подъезд бункерного типа", - сказал представитель СУ СК РФ по региону.

В настоящее время на месте работают сотрудники госпожарнадзора, следователи опрашивают граждан, занимаются расследованием инцидента, специалисты испытательной пожарной лаборатории выясняют причины возгорания.

Как сообщалось ранее, пожар в многоэтажке в Хабаровске возник утром в четверг на балконе квартиры первого этажа, далее пламя перекинулось в комнату. Из здания были эвакуированы более 20 человек. Пожар потушили, его площадь составила около 45 кв. м, от огня пострадала одна квартира с балконом, где произошло возгорание.

Всего на месте работали около 20 пожарных, было задействовано пять единиц техники. "Интерфакс-Дальний Восток"