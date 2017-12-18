Оперативная обстановка на 18 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 15 пожаров, из них в жилом секторе – 11, на прочих объектах – 4. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 210 человек и 60 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, 18 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В настоящее время на учете в ГИМС МЧС России состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский район – 1, район им. Лазо - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед. За прошедшие сутки выход зарегистрирован в 4 местах, где находились 375 человек (Охотский район р. Кухтуй; Охотский район р. Иня, бухта Силантьева Ванинский район, залив Советская Гавань).

Работа коммунальных и дорожных служб.

17.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 47 ед. техники, в г. Хабаровске 2892 чел. 118 ед. тех., вывезено 671,2 м3 снега, посыпано ПСС 127,4 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.