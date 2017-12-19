В Хабаровске осудили филиппинца за два убийства в Беринговом море

Хабаровским краевым судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Филиппины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России

Обвиняемый и двое убитых являлись членами экипажа среднего ярусника морозильного «Юго-Восток 3» (порт приписки Советская Гавань). В ночь на 22.11.2016 судно следовало в нейтральных водах Берингова моря, в одной из кают судна обвиняемый и другие моряки распивали спиртные напитки. В результате конфликта, произошедшего между ними, обвиняемый ножом нанес повреждения, не совместимые с жизнью, двум соотечественникам.

В ходе расследования допрошены 18 свидетелей, проведены судебно-медицинские, медико-криминалистические, психолого-психиатрическая и генотипоскопическая судебные экспертизы, а также иные следственные действия, позволившие в полном объеме установить обстоятельства произошедшего.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу. todaykhv.ru