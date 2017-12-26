Свет отключился в восьми поселениях Хабаровского края из-за сильной метели

Нарушения в подаче электричества отмечаются в восьми поселениях Хабаровского края, из-за сильного ветра и обильного снегопада оборвались провода, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Всего с утра вторника свет отключался в 12 населенных пунктах в Ульчском и Николаевском районах, к середине дня в четырех поселениях электричество появилось.

"Бригадами электросетей организованы аварийно-восстановительные работы. Полностью они будут завершены при улучшении погодных условий", - говорится в сообщении.

Дороги для транспорта не закрывались, аэропорты работают по погодным условиям. Согласно данным онлайн-табло хабаровского аэропорта, задерживаются вылеты в Николаевск-на-Амуре, Нерюнгри, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск. Задерживаются также рейсы из Южно-Сахалинска в Хабаровск, Петропавловска-Камчатского, Нерюнгри и Николаевска-на-Амуре.

Погода в Хабаровском крае начала ухудшаться в понедельник. По данным Дальневосточного УГМС, центр циклона в настоящее время находится в акватории Охотского моря. Своими фронтальными разделами он оказывает влияние на территорию северных и северо-восточных районов региона. В районах ветер со скоростью до 35 м/с и сильный снег.

Как сообщалось ранее, непогода будет сохраняться в Хабаровском крае до 28 декабря. Циклон затронет Советско-Гаванский, Ванинский, Комсомольский, Николаевский, Ульчский районы.

Закрыта паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ. "Интерфакс-Дальний Восток"