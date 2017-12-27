Оперативная обстановка на 27 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 16 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 11. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 224 человека и 64 единицы техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

В связи с прохождением глубокого циклона 27.12 сохраняется ухудшение погоды в центральных и северных районах (Советско - Гаванском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Ульчском районах) - снег, местами сильный, метель. Ночью 27.12 прогнозировалось усиление ветра на побережье Татарского пролива до 25-30 м/с, по долинам рек (Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах) до 23-28 м/с.Действие циклона:

Всего с начала действия циклона под отключение от электроснабжения попало 23 населенных пункта – 2 600 домов, 16 305 человек, из них 3 192 ребенка; 54 социально значимых объекта (20 детских садов, 16 школ, 12 больниц (фельдшерско-акушерских пунктов), 6 котельных).

В ходе проведения аварийно-восстановительных работ, выполняемых в течение 26.12.2017 года было восстановлено электроснабжение в 8 населенных пунктах 3 муниципальных районов края – 1 148 домов, 5 290 человек, из них 956 детей; 16 социально значимых объектов (7 детских садов, 5 школ, 1 больница, 3 котельных)

По состоянию на 07:00 27.12.2017 года отключенными от электроснабжения остаются 14 населенных пунктов в 3-х муниципальных районах края. В данных населенных пунктах всего отключено от электроснабжения 1 356 жилых дома (в том числе 202 многоквартирных, 1154 частных домов), в которых проживает 8935 человек, из них 2 236 детей; 34 социально значимых объектов (11 детских садов, 10 школ, 10 больниц (фельдшерско-акушерских пунктов), 2 котельных).

На территории Хабаровского края, в связи с низкой видимостью и в целях снижения рисков возникновения ДТП с 26.12.2017 г. сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на 3-х участках автодорог краевого значения: г. Хабаровск – г. Комсомольск-на-Амуре и Лидога-Ванино, Селихино – Николаевск-на-Амуре. Отменено 4 автобусных рейса. Для поддержания автодорог в проезжем состоянии задействовано 42 бригады дорожных служб. Выставлено 3 постова ГИБДД. Проведено информирование водителей. Скопления транспорта не допущено.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 13 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 3, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 3, Охотский МР-1, Хабаровский МР-3, Николаевский МР - 1).

Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3.

Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 3 местах, 90 человек (Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 50 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 0 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

Ограничение движение паромной переправы «Ванино-Холмск».

С 11.00 25.12.2017 с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, ограниченно движение паромов, ориентировочно до 28.12.2017. Паромы Сахалин № 10, № 9 № 8 находятся в порту Ванино. Оповещение по портам произведено. Информирование пассажиров проведено путем размещения информации на автоматической телефонной станции порта, запуском информационной строки по местному ТВ. Социальной напряженности среди населения нет.

Работа коммунальных и дорожных служб.

26.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 109 ед. техники, в г. Хабаровске 2814 чел. 134 ед. тех., вывезено 1001 м3 снега, посыпано ПСС 286,1 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.