В Хабаровске передали в суд дело убийцы Андрея Драчева

Прокуратура Хабаровского края направила в Хабаровский краевой суд уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве Андрея Драчева, неоднократного призёра чемпионатов мира и Европы по пауэрлифтингу.

Анару Аллахверанову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Он обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает ИА Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

В обвинительном заключении указано, что рано утром 20 августа неподалеку от кафе, расположенного в центре Хабаровска, обвиняемый, обладающий навыками рукопашного боя и желавший продемонстрировать перед оказавшимися в том же месте лицами, в том числе и его знакомыми, свое физическое превосходство, спровоцировал конфликт со случайно оказавшимся рядом ранее ему незнакомым человеком.

В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами в область головы и тела, а также применял приемы борьбы, от которых потерпевший падал на тротуар. После того как от полученных травм потерпевший потерял сознание и перестал оказывать сопротивление, обвиняемый, добиваясь безусловного наступления его смерти нанес лежавшему на спине спортсмену еще 5 акцентированных ударов в голову.

Смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время от полученных травм.

Напомним, ранее в Хабаровске началось рассмотрение уголовного дела по обвинению Владимира Овчинникова в том, что он, будучи сержантом полиции и наблюдая драку, не принял никаких мер для ее прекращения.

Напомним также, что Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в связи с гибелью Драчева - по статье "халатность" в отношении двух сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили случившееся.

При этом командующий Восточным округом войск национальной гвардии (Росгвардии) Игорь Груднов позднее заверил, что сотрудники действовали правильно, строго в рамках полномочий, что подтверждается полным видео конфликта.