Оперативная обстановка на 29 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 12 пожаров, из них в жилом секторе – 8, на прочих объектах – 4. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 168 человека и 48 единицы техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

С прохождением глубокого циклона 29.12 сохраняется ухудшение погоды в северных районах края, где ожидается местами сильный снег, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье 13-18 м/с. На дорогах снежный накат, заносы.

Действие циклона:

Всего с начала действия циклона под отключение от электроснабжения попало 24 населенных пункта – 2 818 домов, 17500 человек, из них 3 192 ребенка; 54 социально значимых объекта (20 детских садов, 16 школ, 12 больниц (фельдшерско-акушерских пунктов), 6 котельных).

По состоянию на 07:00 29.12.2017 года отключенными от электроснабжения остаются 7 населенных пунктов в 2-х муниципальных районах края. В данных населенных пунктах всего отключено от электроснабжения 492 жилых дома, в которых проживает 2313 человека, из них 685 детей, 4 социально значимых объектов (2 детских сада, 1 школа, 1 ФАП).

На территории Хабаровского края, в связи с низкой видимостью и в целях снижения рисков возникновения ДТП с 26.12.2017 г. сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на 1-м участке автодороги краевого значения: Лидога-Ванино.

Для поддержания автодорог в проезжем состоянии задействовано 42 бригады дорожных служб. Проведено информирование водителей. Происшествий не допущено.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 15 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 3, Охотский МР-1, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 220 человек (Охотский район р. Урак – 20 человек; Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 100 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

Ограничение движение паромной переправы «Ванино-Холмск».

С 11.00 25.12.2017 г. с ожидаемым ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, и образованием волны высотой до 4 м, было ограниченно движение паромов. В 20.00 28.12.2017 г. ограничение для движения паромов снято.

Работа коммунальных и дорожных служб.

28.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 75 ед. техники, в г. Хабаровске 636 чел. 94 ед. тех., вывезено 1001 м3 снега, посыпано ПСС 48,8 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.