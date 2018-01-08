Оперативная обстановка на 8 января 2018 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 8 пожаров, из них в жилом секторе – 6, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 112 человек и 32 единицы техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

08 января 2018 года опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории края не прогнозируется.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 16 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 4, Охотский МР-1, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 4 местах, 200 человек (Охотский район р. Урак – 30 человек; Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 80 человек, бухта Мучке-0, залив Советская Гавань – 0 человек).

Информация по акции «Безопасный лед».

На территории Хабаровского края с 03 по 08.01.2018 проводится 3-й этап акции «Безопасный лёд», направленной на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах. Организована работа 126 патрульных групп в количестве 486 человек, спланирована проверка 56 мест массового выхода людей на лёд, 7 туристических баз.

За сутки для проведения надзорно-профилактических мероприятий привлекалось 126 патрульных групп общей численностью 486 чел., в том числе от МЧС России 125 чел. (из них 26 патрульно-профилактических групп численностью 78 человек).

в 7 туристических базах (базах отдыха) проведено 13 инструктажей (бесед), охват отдыхающих составил 146 человек;

в 44 несанкционированных местах выхода (выезда) населения на лед выставлено 19 информационных аншлагов, перекрыто 4 несанкционированных съезда к водным объектам, проведено 57 профилактических беседы, с охватом 175 человека;

в 6 традиционных местах зимнего лова рыбы (расположенных на морском побережье края) выставлено 6 временных спасательных постов;

для информирования населения, в СМИ размещено 15 материалов по тематике Акции (TV -0, радио – 2, печатные издания- 5, с использованием Интернет ресурсов -8).

На контроле ГИМС эксплуатация 16 ледовых переправ в 7 муниципальных районах края (всего заявлено к открытию 30 переправ).

Происшествий и гибели людей на водных объектах не допущено.

Работа коммунальных и дорожных служб.

За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 32 ед. техники, в г. Хабаровске 1935 чел. 64 ед. тех., вывезено 617 м3 снега, посыпано ПСС 763,4 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.