В Хабаровске сотрудники полиции ведут розыск школьницы

Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску разыскивают пятиклассницу, которая не вернулась домой с занятий. В правоохранительные органы обратилась мать девочки. Она рассказала, что ее одиннадцатилетняя дочь не вернулась домой из учебного заведения. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Среди возможных причин ухода женщина указала ссору, которая произошла между ними накануне.

На профилактическом учете в полиции ни пятиклассница, ни семья не состоят.

В настоящее время принимается комплекс мер по установлению местонахождения несовершеннолетней. На розыск пропавшей без вести ориентированы наружные наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, оперативный состав УМВД России по г. Хабаровску. К поиску ребенка подключились волонтеры.

Розыск школьницы взял под личный контроль начальник городского управления МВД России Александр Прохорец.

Приметы девочки: на вид 10 лет, рост около 130 см., глаза голубые, волосы светло-русые, прямые. Была одета (как на фото): в шапку белого цвета с белыми бубонами, светло-серый пуховик, розовые рукавицы, коричневые теплые брюки, коричневые сапоги.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если Вам известна информация о местонахождении ребенка, сообщите по телефонам: (4212) 70- 39-79 или «02».