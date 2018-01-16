Координатор штаба Навального в Хабаровске помещён под арест на 15 суток

Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин по решению суда получил 15 суток ареста за повторную незаконную агитацию.

Решение Краснофлотского районного суда опубликовано активистами А.Навального в социальных сетях. А.Ворсин, по оценке суда, нарушил ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"До момента согласования мероприятия с органами местного самоуправления осуществлял предварительную агитацию среди граждан, сообщая им информацию о проведении (...) публичного мероприятия в форме шествия и митинга, путем размещения соответствующей информации на электронных ресурсах", - говорится в решении суда.

Речь идет о митинге, который активисты А.Навального планируют провести в январе в Хабаровске. В конце декабря А.Ворсин, когда митинг еще не был согласован, как отметил суд, опубликовал на своей странице в соцсети информацию о предстоящем мероприятии.

Как сообщалось, 25 декабря ЦИК РФ отказала в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. "Интерфакс-Дальний Восток"