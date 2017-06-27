В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 27 июня из-за работ на трубопроводе горячей воды нет в 194 домах в районе улиц К.Маркса, Антенной,Санитарной, Краснодарской, ул. Свердлова, Лазо, пер. Степного, пер. Кирпичного, ул. Саратовской, пер. Дежнева, ул. Хабаровской, ул. Большой, Д. Бедного. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 56 лифтов.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 209 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 12 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 170,6 кубометра мусора, смета, грунта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 33 ДТП, эвакуировано 24 автомобиля нарушителей правил парковки, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 670 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышли 650 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 587 автобусов.
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