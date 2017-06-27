«Педагогический транссиб» пройдёт через Хабаровский край

28-29 июня в Хабаровске развернет работу всероссийская мобильная академия для учителей и библиотекарей «Педагогический транссиб: от Москвы до Берегов Амура». Проект направлен на повышение качества преподавания в школе русского языка, литературы и истории, формирование у педагогов необходимых предметных компетенций. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Откроется «мобильная академия» в педагогическим институте ТОГУ. Здесь пройдет пленарное заседание, после которого будет организована работа четырех секций: для педагогов детских садов и учителей начальных классов, учителей истории и обществознания, преподавателей русского языка и литературы, для педагогов дополнительного образования. Продолжится форум на следующий день в Хабаровской детской краевой библиотеке им. Н.Д. Наволочкина.

В течение двух дней для участников проведут творческие мастерские по организации проектной и исследовательской деятельности школьников, слушателям прочитают лекции о современных проектных технологиях. Также подготовлены различные мастер-классы, курсы повышения квалификации. Всего планируется провести около 20 обучающих и научно-практических мероприятий в Хабаровском крае.

«Учителя и преподаватели всегда должны совершенствовать свои профессиональные навыки, а такие проекты являются для них хорошим подспорьем, - отметила министр образования и науки региона Алла Кузнецова. – Но не стоит забывать, что в Хабаровском крае сложились замечательные традиции преподавания русского языка. В этом году 47 выпускников показали высочайшие результаты при сдаче ЕГЭ по этому предмету. Кроме того, методики педагогов региона регулярно отмечают на федеральном уровне. Например, недавно опыт наших коллег, касающийся смыслового чтения, вошел в двадцатку передовых педагогических практик страны».

Отметим, «Педагогический транссиб: от Москвы до Берегов Амура» — масштабный всероссийский проект. В его команду входят заслуженные деятели образования, сотрудники ведущих московских вузов, доктора и кандидаты педагогических, филологических и психологических наук. Планируется, что в ближайшее время «мобильная академия» посетит не менее 10 регионов России.