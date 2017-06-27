Оперативная информация на 27 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Подъем воды отмечается на реке Амгунь. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск возможен небольшой дождь северо-восточный 5-10 м/с от +13ºС до +15ºС от +22ºС до +24ºС Южные районы местами дожди восточный 7-12 м/с от +9ºС до +14ºС от +18ºС до +23ºС Центральные районы местами небольшие дожди северо-восточный 5-15 м/с от +6ºС до +14ºС от +12ºС до +28ºС Северные районы без существенных осадков северо-восточный 5-12 м/с от +4ºС до +10ºС от +10ºС до +17ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 2 лесных пожара в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Всего с начала сезона произошло 219 природных пожаров на общей площади 24537 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

