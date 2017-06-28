Информация городской диспетчерской службы на 28 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 28 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам без горячей воды временно остаются 6 жилых домов в разных районах города. Газом заправлено 23 ГРУ или 43,66 тонны топлива. В городе не работает 56 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 239, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 227,4 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 14 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 46 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 668 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 644 единицы транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус, 583 автобуса.