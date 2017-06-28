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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 6 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: ( Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах, отмечается спад водности. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

 возможен небольшой дождь

юго-восточный 5-10 м/с

от +12ºС до +14ºС

от +24ºС до +26ºС

Южные районы

 местами дожди

южный 7-12 м/с

от +12ºС до +18ºС

от +24ºС до +29ºС

Центральные районы

 

преимущественно без осадков

 

 

южный 5-12 м/с

 

от +6ºС до +13ºС

от +22ºС до +29ºС

Северные районы

без существенных осадков

 

юго-западный  5-12 м/с

 

от +5ºС до +13ºС

от +13ºС до +25ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу   минувших суток действует 2 лесных пожара в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском  районах. Всего с начала сезона произошло 219 природных пожаров на общей площади 24537 га. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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