Более тысячи должников за электричество проверят этим летом в Хабаровском крае

В Хабаровске этим летом должников за электричество проверят лично. Первые совместные рейды энергетиков и судебных приставов прошли в краевом центре на днях. До конца лета планируется проверить еще свыше 1000 адресов, где проживают должники.

- Жители края задолжали за электричество 42 млн рублей, - говорит заместитель директора по правовым вопросам филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» Ольга Яскина.- Первый рейд состоялся. Совместно с приставами посетили для начала 10 квартир, где проживают неплательщики. Возле дома 22 по улице Ленина обнаружили автомобиль, зарегистрированный на потребителя, имеющего задолженность более 150 тыс рублей. От личного общения хабаровчанин отказался, заперся в квартире. Поэтому приставы арестовали его транспорт и отправили на штрафстоянку. Жительница многоэтажки №47 по улице Гамарника помимо оплаты долга 10 тыс, заплатит и за умышленное воспрепятствование законной деятельности судебного пристава. Женщина захлопнула дверь перед сотрудниками. Автомобиля также лишился житель Центрального района, который не оплачивает счета за электроэнергию.

Рейды продолжатся и на этой неделе в Индустриальном районе города. Также планируется проверка в Хабаровском районе.

- С начала этого года судебными приставами взыскано свыше 55 млн рублей с должников, не оплачивающих в срок энергетические услуги. Рейдовые мероприятия в течение лета пройдут не только в краевом центре, но и в ряде муниципальных районов, - отметила сотрудник пресс-службы краевого УФССП Константин Емарков. Напомним, по закону у должников, которые лишились своего имущества, есть 10 дней на возмещение. todaykhv.ru