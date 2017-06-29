Информация городской диспетчерской службы на 29 июня 2017

По состоянию на 7.00 часов 29 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам без горячей воды временно остаются 15 жилых домов в разных районах города. Газом заправлено 24 ГРУ или 45,66 тонны топлива. В городе не работает 48 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 241, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 178,01 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 17 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 30 ДТП, зафиксировано 10 возгораний, на пульт «03» поступило 630 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышло 652 единицы транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 589 автобусов.