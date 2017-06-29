За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах, преобладает пониженная водность.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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юго-восточный 4-9 м/с
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от +16ºС до +18ºС
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от +24ºС до +26ºС
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Южные районы
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местами сильные дожди
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юго-западный 9-14 м/с
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от +13ºС до +18ºС
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от +21ºС до +26ºС
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Центральные районы
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сильные дожди
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юго-западный 6-14 м/с
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от +7ºС до +17ºС
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от +16ºС до +29ºС
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Северные районы
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местами дожди
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восточный 5-13 м/с
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от +1ºС до +14ºС
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от +13ºС до +29ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 лесной пожар в Аяно-Майском районе. Всего с начала сезона произошел 231 природный пожар на общей площади 37466 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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