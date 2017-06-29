Новая вертолётная бригада будет базироваться в Хабаровске

Российское военное ведомство резко увеличивает армейскую авиацию (АА). До конца года Восточный и Центральный военные округа пополнятся двумя новыми бригадами АА. Задача этих воинских частей — непосредственная поддержка наземных войск, а их основная техника — вертолеты.

В каждой бригаде армейской авиации около ста вертолетов. По словам экспертов, появление новых воинских частей АА серьезно увеличивает мобильность и огневую мощь Российской армии.

Как рассказали в Главном штабе Воздушно-космических сил, в конце прошлого года в Восточном военном округе началось формирование 18-й бригады АА (брАА). Новая часть будет базироваться в Хабаровске. А до конца нынешнего года бригадой АА пополнится и Центральный военный округ. В ближайшее время в Новосибирске начнется развертывание 17-й бригады.

В составе каждой брАА четыре эскадрильи и одно звено. Две боевые эскадрильи оснащены ударными вертолетами Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи выполняют свои задачи на винтокрылых Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-8МТВ-5. А для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники в брАА есть одно звено «летающих коров» — тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

— В настоящее время свои бригады армейской авиации есть в Западном и Южном округах, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Так, 15-я брАА базируется на бывшем аэродроме морской авиации в городе Остров Псковской области. В свое время формирование этой воинской части вызвало негативную реакцию у прибалтийских стран. Там посчитали, что уникальная огневая мощь и транспортные возможности новой воинской части представляют серьезную угрозу. Недавно 16-я бригада была сформирована в Зернограде Ростовской области.

Как отметил независимый военный эксперт Антон Лавров, благодаря новым воинским частям российские вооруженные силы получат уникальные возможности по проекции сил на поле боя, а также при переброске войск между вероятными театрами военных действий.

— Вертолеты не требуют взлетно-посадочных полос. Поэтому их достаточно легко перебазировать, а также разместить, — пояснил эксперт. — Непосредственно на поле боя боевые эскадрильи Ми-28 и Ка-52 могут поддерживать наступление своих войск. А в случае необходимости могут легко остановить наступление противника. Транспортные и транспортно-боевые эскадрильи при поддержке звеньев «летающих коров» могут осуществлять глубокие рейды в тыл противника, высаживать там десантников с легкой бронетехникой, которые будут уничтожать штабы, склады, а также захватывать важные объекты инфраструктуры.

По словам Антона Лаврова, бригады АА пригодятся и для переброски войск на расстояния в сотни и тысячи км. Это особенно важно для Дальнего Востока, где достаточно слабо развита транспортная инфраструктура.

До 2008 года в Российской армии были только полки и отдельные эскадрильи армейской авиации. На их вооружении стояли вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-26. В ходе реформы, объявленной экс-министром обороны Анатолием Сердюковым, эти воинские части были расформированы, а на их основе созданы авиационные базы 2-го разряда. Тогда же было принято решение начать перевооружение этих воинских частей на современную технику. Первоначально АА получила вертолеты Ми-35М, Ми-8АМТШ и Ми-8МТВ-5. Позже российское военное ведомство начало формировать эскадрильи Ми-28.