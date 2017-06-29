Больше пяти тыс гектаров леса посадят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончился весенний лесокультурный сезон. Лес высадили на площади 2313 га, что составляет 44% от общего плана и 115% от плана на весну.

Так, на новых зелёных участках разместились корейский кедр, аянская ель и даурская лиственница. Больше всего деревьев высадили в районе имени Лазо, Ульчском, Ванинском районах. Как ранее сообщало агентство, край присоединился к Всероссийскому дню посадки леса. Только за один день удалось озеленить территорию общей площадью 8,5 га.

Для выращивания посадочного материала и обеспечения непрерывного лесовосстановления на территории региона лесные хозяйства края посеяли семена растений главных древесных лесных пород на площади более 10 га, из них 8 га – в лесных питомниках и 2,1 га – в теплицах.

«Сейчас идёт техническая приёмка работ. Смотрим как цветут, какой будет урожай. В третьей декаде августа уже начнётся заготовка семян. Крупные посадки деревьев будут ещё в летне-осенний период. В это время планируем высадить 2900 га по краю. В основном – это деревья лиственных пород», – рассказала начальник отдела воспроизводства лесов и лесоразведения Луиза Ярош.

Кроме того, осенью планируется получить более 10 млн штук стандартных сеянцев. todaykhv.ru