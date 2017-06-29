План основных мероприятий города Хабаровска на 30 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 30 июня 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

30 июня

Образовательный форум фестиваля бизнес- и социально-экономических проектов учащихся общеобразовательных учреждений «Хабаровск. НАШ»:

- открытие форума, торжественная линейка. Площадь перед администрацией города, ул. Карла Маркса, 66. 09.30;

- работа площадки «Научная ассоциация школьников «Хабаровск. НАШ» с презентацией лучших проектов-победителей; открытый диалог с представителями власти; спортивные соревнования «Старт чемпионов», мастер-классы «Как стать успешным», «Лаборатория креатива»; встреча с представителями бизнес-сообществ и предпринимателями. Центр «Созвездие», пос. Переяславка-2, район им. Лазо. 19.00. Информация по тел. 40-90-77. Лопащук Галина Викторовна.

Кировский район. Информационная встреча с жителями частного сектора по вопросам благоустройства и санитарного содержания прилегающих территорий к домовладениям. Жилмассив, ул. Сучанская, 14. 17.00. Информация по тел. 41-95-31. Кавигонд Александр Викторович.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Ворошилова, 57, 59, 60. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. «Живая планета». Спортивно-игровая программа для детей всех возрастных категорий. Соревнования среди дворовых команд. Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.