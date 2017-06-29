В нынешнем году в Хабаровске планируется отремонтировать 86 многоэтажек

Об этом было заявлено на заседании коллегии при мэре города, посвященном реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

«Вопрос крайне актуален. Мы эту проблему поднимаем активно уже несколько лет. В том числе, вносили предложения по изменению законодательства. Президент России Владимир Путин затронул этот вопрос в ходе «прямой линии» с гражданами», - заявил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Сейчас в Хабаровске 4911 многоквартирных домов. Их общая площадь - 17 миллионов 619 тысяч квадратных метров, из которых 12,5 миллионов - жилая. А 638 тысяч «квадратов» находятся в муниципальной собственности. Краевая программа капитального ремонта на 2014-2043 годы предусматривает работы в 3175 домах. Цифра постоянно меняется, еще в 2013 году планировалось за 30 лет отремонтировать только 2868 многоквартирных домов.

В рамках программы с 1 сентября 2014 года выставляются счета населению за капитальный ремонт. На сегодняшний день в девятиэтажном доме тариф на капремонт составляет 7 рублей 55 копеек за квадратный метр. А, к примеру, только на ремонт кровли пятиэтажного шестидесятиквартирного дома необходимо собирать средства собственников около семи лет. Сегодня жильцам начислено по этим статьям 1 миллиард 192 миллиона рублей. Поступили на счета регионального оператора 989 миллионов, что составляет чуть больше 82 процентов.

В 2017 году на ремонт 86 домов будут истрачены 265 миллионов 299 тысяч рублей. «Очень мало домов запланировано. Необходимо сделать все, чтобы этот объем вырос. Нам надо выходить в эти годы минимум на 140-150 домов, наверстывая отставание. А лучше - больше. Опоздаем - получим аварийное жилье. Нельзя этого допустить! Те вопросы, которые ставят жители, должны находить решение», - заявил Александр Соколов.

Между тем, осуществить ремонт большего количества домов порой затруднительно. Много времени занимает подготовка проектного решения, а также согласование с собственниками квартир, которые неохотно участвуют в подобных мероприятиях. Основные виды работ, которые производятся в Хабаровске, это ремонт лифтов (в 57 процентах домов), кровли (в 28 процентах), инженерных коммуникаций и фасадов (в каждой категории по 7 процентов).

Начальник управления ЖКХ администрации города Александр Андрюшин назвал проблемы, с которыми приходится сталкиваться жильцам при эксплуатации домов. Например, из программы капитального ремонта практически выпадают небольшие дома с маленьким количеством квартир, например, так называемые «сталинки». Процент износа в них высок, но жильцам даже при условии аккуратных выплат на капремонт придется собирать средства на него около 30 лет. «Считаем необходимым выделить эти дома в отдельную программу, иначе через несколько лет город может получить около тысячи многоквартирных домов с повышенным процентом износа. Между тем, на средства, которые находятся на счете регионального оператора, начисляются проценты. Сумма достигает тридцати миллионов рублей в год. Есть возможность использовать их для ремонта вот таких домов», - отметил он.

Проблемы качества и сроков ремонта работ также не теряют своей актуальности. Например, некачественный монтаж лифтов подрядными организациями и отсутствие сервисной базы у множества производителей зачастую приводят к тому, что новые подъемники плохо работают и часто ломаются. Кроме того, необходима отдельная программа капитального ремонта многоквартирных домов, имеющих высокий процент износа конструктивных элементов. Городские власти намерены подготовить обращение в правительство Хабаровского края о разработке такой программы.