По состоянию на 7.00 часов 30 июня в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам без горячей воды временно остаются 3 жилых дома в разных районах города. Газом заправлено 19 ГРУ или 41,85 тонны топлива. В городе не работает 48 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работала 221, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 199,4 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 15 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 42 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 5 возгораний, на пульт «03» поступило 670 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 651 единица транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 588 автобусов.
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