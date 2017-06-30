Новости

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках ожидаются подъемы воды до 1 м. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

  сильный дождь

южный 4-9 м/с

от +18ºС до +20ºС

от +23ºС до +25ºС

Южные районы

 местами сильные дожди

юго-западный 8-13 м/с

от +14ºС до +20ºС

от +21ºС до +26ºС

Центральные районы

 

сильные дожди

 

 

юго-западный 2-12 м/с

 

от +8ºС до +18ºС

от +13ºС до +29ºС

Северные районы

местами дожди

 

северо-восточный  4-12 м/с

 

от +5ºС до +17ºС

от +12ºС до +30ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу   минувших суток действует 2 лесных пожара в Охотском районе. Всего с начала сезона произошел 233 природный пожар на общей площади 38281 га. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

Предыдущие новости

Похожие новости