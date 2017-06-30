Оперативная информация на 30 июня 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 6 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2 база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район парк «Силинский»).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках ожидаются подъемы воды до 1 м.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск сильный дождь южный 4-9 м/с от +18ºС до +20ºС от +23ºС до +25ºС Южные районы местами сильные дожди юго-западный 8-13 м/с от +14ºС до +20ºС от +21ºС до +26ºС Центральные районы сильные дожди юго-западный 2-12 м/с от +8ºС до +18ºС от +13ºС до +29ºС Северные районы местами дожди северо-восточный 4-12 м/с от +5ºС до +17ºС от +12ºС до +30ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 2 лесных пожара в Охотском районе. Всего с начала сезона произошел 233 природный пожар на общей площади 38281 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

