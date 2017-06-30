Приставы запретили выезд за границу 32 тыс хабаровчан

Более 32 тыс жителей Хабаровского края находятся в «чёрном списке» у регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Как рассказала сотрудник пресс-службы ведомства Марина Луцик, этим гражданам из-за различных накопившихся долгов запрещён вылет за границу, при этом о невозможности отправиться во Вьетнам или Тайланд люди могут узнать уже при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

- У нас есть практика экстренного снятия ограничений на выезд за рубеж, такие акции мы проводили перед Новым годом и в период майских праздников, когда приставы дежурили в аэропорту Хабаровска круглосуточно, - отметила Марина Луцик. - Ограничение снимается не сразу, обычно проходит время от одной до двух недель, но в случае, если человек оплатил долг и у него есть подтверждение, чеки или квитанции, запрет отменялся на месте и гражданин благополучно улетал. Такие акции обычно проходят в праздничные дни, но в УФССП сейчас рассматривают установить дежурство и в сезон отпусков, возможно уже к августу 2017 года. В ведомстве настоятельно рекомендуют проверить наличие задолженности перед планируемой заграничной поездкой, чтобы не испортить отдых — сейчас это можно сделать несколькими способами без личного посещения службы.

- На официальном сайте ФССП России работает сервис «Банк данных исполнительных производств», можно перечислить деньги онлайн через электронные платежные системы, банки и салоны сотовой связи, - отметила Марина Луцик.

Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows, Google Play и App Store, набрав в поиске: «фссп». Программа позволяет не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение уведомлений о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся. todaykhv.ru