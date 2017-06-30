В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовал семьдесят один лесной пожар

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 6 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовал 71 очаг: 64 в Республике Саха (Якутия), 3 в Амурской области, 3 в Хабаровском крае, 1 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 14,3 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –13,5 тыс. га.

На тушении возгораний работали 481 человек, 48 единиц техники, 3 воздушных судна.

К утру пятницы ликвидировано 7 пожаров. Продолжают действовать ещё 64, а именно: 61 в Республике Саха (Якутия), 2 в Хабаровском крае, 1 в Чукотском автономном округе.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1223 лесных пожаров на площади 322,5 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 119,6 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область - 38,9 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 1010, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.