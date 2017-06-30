Циклон задержится в Хабаровском крае до воскресенья

В Хабаровском крае на выходных циклон сохранит свою силу, хоть и частично. Как сообщили в гидрометцентре, дожди с грозами пройдут в субботу.

- В крае ожидаются дожди, местами сильные, с грозами, особенно заденет юг и юго-восток региона. Ночные температуры ожидаются в пределах 13-18 градусов тепла, а днем 23-29 градусов тепла, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

- На севере края будет прохладней – до 17 градусов тепла в дневное время. В воскресенье погода прогнозируется лучше, вероятность осадков снижается. Ночная температура также в пределах 18 градусов тепла, а днем 24-29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточного направления до 10 м/с.

Начало июля в краевом центре может омрачить кратковременный дождь.

- В Хабаровске 1 июля пройдут осадки, особенно в ночь на субботу, днем также прогнозируем кратковременный дождь. Ночные температуры будут до 18 градусов тепла, а днем - 24-26 градусов, - продолжает Галина Брынцева. - 2 июля осадков не ожидается. Температура воздуха ночью в пределах 15 градусов тепла, а днем – 25 градусов тепла. Ветер будет дуть северо-восточного направления, с силой 4-9 м/с.