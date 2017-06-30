В городе Юности на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) состоялась торжественная церемония закладки двух паромов для Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Участие в ней приняли Заместитель Председателя Правительства края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, представители Объединенной судостроительной корпорации и заказчика – Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК).
Как отметил директор АСЗ Владимир Кулаков, символично, что закладка судов состоялась в День кораблестроителя.
«В наш профессиональный праздник мы с новыми силами и энергией приступаем к выполнению крупного заказа. Для коллектива трижды орденоносного завода – это еще один шаг вперед. Нам предстоит серьезно поработать и передать паромы заказчику в установленные сроки», - сказал Владимир Кулаков.
Новые паромы будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий и станут связующим звеном между Сахалином и материковой частью России. Они предназначены для перевозки железнодорожных составов, всех видов автомобилей, различной колесной техники. Паромы будут иметь повышенный класс прочности и смогут двигаться во льду толщиной до одного метра. Они способны за 24 часа пройти путь Ванино-Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.
Срок выполнения заказа – три года.
Последние новости
Предыдущие новости
- Циклон задержится в Хабаровском крае до воскресенья - 30/06/2017 04:46
- В минувшие сутки на Дальнем Востоке действовал семьдесят один лесной пожар - 30/06/2017 03:46
- Приставы запретили выезд за границу 32 тыс хабаровчан - 30/06/2017 01:34
- Оперативная информация на 30 июня 2017 года от администрации Хабаровского края - 30/06/2017 00:31
- Информация городской диспетчерской службы на 30 июня 2017 - 29/06/2017 21:57