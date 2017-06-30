На Амурском судостроительном заводе началось строительство двух паромов для Сахалинской области

В городе Юности на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) состоялась торжественная церемония закладки двух паромов для Сахалинской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Участие в ней приняли Заместитель Председателя Правительства края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов, представители Объединенной судостроительной корпорации и заказчика – Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК).

Как отметил директор АСЗ Владимир Кулаков, символично, что закладка судов состоялась в День кораблестроителя.

«В наш профессиональный праздник мы с новыми силами и энергией приступаем к выполнению крупного заказа. Для коллектива трижды орденоносного завода – это еще один шаг вперед. Нам предстоит серьезно поработать и передать паромы заказчику в установленные сроки», - сказал Владимир Кулаков.

Новые паромы будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий и станут связующим звеном между Сахалином и материковой частью России. Они предназначены для перевозки железнодорожных составов, всех видов автомобилей, различной колесной техники. Паромы будут иметь повышенный класс прочности и смогут двигаться во льду толщиной до одного метра. Они способны за 24 часа пройти путь Ванино-Холмск, разгрузиться и вернуться обратно.

Срок выполнения заказа – три года.