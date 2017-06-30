В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
1 июля
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Острые кишечные инфекции». От входа в краевой музей имени Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Кировский район. Первый тур чемпионата Кировского района по шахматам. Городской шахматный клуб, ул. Лермонтова, 7. 15.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.
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