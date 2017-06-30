План основных мероприятий города Хабаровска на 1 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 1 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

1 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Острые кишечные инфекции». От входа в краевой музей имени Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Первый тур чемпионата Кировского района по шахматам. Городской шахматный клуб, ул. Лермонтова, 7. 15.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.