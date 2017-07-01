План основных мероприятий города Хабаровска с 3 по 9 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 3 по 9 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

3 июля

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Соболенко Владимир Леонидович.

Железнодорожный район. Творческий конкурс для детей жилмассива «Ромашка – символ любви и верности» (3-7 июля). Детская библиотека - филиал 9, ул. Локомотивная, 6. 11.00. Информация по тел. 38-21-92. Якимова Людмила Николаевна.

4 июля

Акция «ЛЯЛЯМАМАПАТИ» в рамках Всемирной недели грудного вскармливания (мастер-классы и тренинги по правильному питанию во время беременности, дыхательной гимнастике для беременных, по грудному вскармливанию, фитнесу для мам с малышами до года, сохранению здоровых зубов у мамы и ребенка; стилизованная фотосессия для беременных). Торговый центр «Энергоплаза», 7 этаж, кафе «Helicopter», ул. Ленина, 85. 09.00-11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валериевич.

Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Краснофлотский район. Акция «Чистый берег» в рамках мероприятий, посвященных Году экологии. Сбор - ул. Руднева, 19. 09.00. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Железнодорожный район. Фольклорный праздник «Как на Ивана, на Купала». Уличная площадка досугового отделения центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.

Железнодорожный район. Конкурс рисунков на асфальте «Сделай мир ярче!». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 11.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.

5 июля

Отправка студенческих отрядов по направлению «Путина». Площадь университета путей сообщения. 09.30. Информация по тел. 40-89-91. Ковтун Кирилл Сергеевич.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Кировский район. Социальная акция «Культурный Хабаровск». Опрос населения о знаниях родного языка. Летняя эстрада в сквере площади «Город воинской славы». 11.30. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Краснофлотский район. Чествование 10 семей района, в связи с праздником «День семьи, любви и верности». Парк «Северный», Дворец Торжеств. 16.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Железнодорожный район. Спортивная игра «Вместе играть веселей». Дворовая площадка, ул. Костромская, 54. 14.00. Информация по тел. 37-73-59. Бердичевская Елена Алексеевна.

6 июля

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Центр развития творчества детей и молодежи, ул. Монтажная, 40. 10.00. Информация по тел. 53-89-51.

Индустриальный район. Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Комитет по управлению районом, ул. Краснореченская, 87. 15.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Подведение итогов по театрализованному шествию, посвященному 159-й годовщине со дня основания города Хабаровска. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 16.00. Информация по тел. 40-89-16. Чиркова Ольга Петровна.

Центральный район. Объезд частного сектора на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 14.30. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Железнодорожный район. Конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 10.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Железнодорожный район. Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности. В программе: флеш-моб, конкурсно-игровая программа, танцевальные и песенные номера. Привокзальная площадь, ул. Ленинградская, 71. 11.00. Информация по тел. 38-39-87. Мирвис Юлия Владимировна.

Железнодорожный район. Конкурсно-игровая программа для детей жилмассива. Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2 – 11.00, досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16-11.00, дворовая площадка у подростково-молодежного клуба «100%», ул. Шмаковская, 7-17.30. Информация по тел.: 40-82-91 - Матющенко Инга Алексеевна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна, 32-10-60 - Шамасова Жанна Александровна.

7 июля

Городское мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Церемония вручения общественной награды – медали «За любовь и верность». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00 – мастер-классы по прикладному творчеству и в 16.00- открытие. Информация по тел. 41-96-77. Рис Наталья Александровна.

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71; Дворец детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева-Амурского, 17 и Центр эстетического воспитания, ул. Муравьева-Амурского, 15. 10.00. Информация по тел. 38-39-87, 32-46-83, 32-76-11.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Артемовская, д. 132. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Торжественный прием, посвященный итогам театрализованного шествия. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Индустриальный район. Спортивная программа «Семейный успех». Центр развития творчества детей и молодежи, ул. Монтажная, д. 40. 13.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Массовое уличное гуляние «День Ивана Купала». В программе музыка, конкурсы, игры, выступления творческих коллективов, обливание водой. Площадь перед ДК пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Акция «Ромашка на счастье» в рамках мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Жилмассивы района. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Железнодорожный район. Конкурсно-познавательная программа «Ромашка для любимых», посвященная Дню семьи, любви и верности. Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Краснофлотский район. Проверка санитарного содержания прилегающих территорий к предприятиям и организациям всех форм собственности, расположенных в районе. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Концертная и игровая программа для жителей жилмассива, посвященная Дню семьи, любви и верности. Площадка школы № 26, ул. Георгиевская, 37-12.00, досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16-14.00. Информация по тел.: 23-62-28 – Захурдаева Анна Алексеевна и 33-56-32 – Чубанова Тамара Алексеевна.

8 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа в городской парк им. Гагарина. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

9 июля

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Мастер-класс «Шоколадные конфеты». Школа №с16, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.