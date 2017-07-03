Оперативная информация на 3 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор и Кия проходят паводки, без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-восточный 4-9 м/с от +15ºС до +17ºС от +26ºС до +28ºС Южные районы без осадков юго-восточный 4-9 м/с от +13ºС до +19ºС от +24ºС до +29ºС Центральные районы без осадков юго-восточный 3-9 м/с от +9ºС до +19ºС от +18ºС до +31ºС Северные районы местами дожди юго-восточный 3-9 м/с от +6ºС до +17ºС от +16ºС до +31ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 24 лесных пожара в Охотском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском районах. Всего с начала сезона произошел 256 природный пожар на общей площади 63369 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

