За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 11 пожаров.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор и Кия проходят паводки, без угрозы хозяйственным объектам.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-восточный 4-9 м/с
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от +15ºС до +17ºС
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от +26ºС до +28ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-восточный 4-9 м/с
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от +13ºС до +19ºС
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от +24ºС до +29ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-восточный 3-9 м/с
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от +9ºС до +19ºС
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от +18ºС до +31ºС
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Северные районы
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местами дожди
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юго-восточный 3-9 м/с
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от +6ºС до +17ºС
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от +16ºС до +31ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 24 лесных пожара в Охотском, имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Николаевском районах. Всего с начала сезона произошел 256 природный пожар на общей площади 63369 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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