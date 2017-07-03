«Как назначить пенсию без бумажных хлопот?» 6 июля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия» ОПФР

Неуклонно растёт число жителей Хабаровского края, обратившихся за назначением пенсии через интернет с использованием электронных сервисов Личного кабинета на сайте Пенсионного фонда. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР.

А недавно появилось ещё одно новшество, благодаря которому процесс назначения пенсии исключает визит в клиентскую службу и необходимость представлять в ПФР какие-либо документы и справки. С согласия гражданина пенсия будет назначена по данным персонифицированного учета.

- Что потребуется от будущего пенсионера для оформления его пенсии по данным персонифицированного учета?

- Как узнать о своих сформированных пенсионных правах: страховом стаже, заработке, баллах?

- Где можно получить доступ в свой Личный кабинет на сайте ПФР?

- В чем удобство мобильного приложения ПФР, и как оно помогает в назначении будущей пенсии?

- Что делать, если не все сведения о заработанных пенсионных правах, например периоды службы в армии или ухода за детьми , учтены в Личном кабинете?

- Какие ещё электронные сервисы Личного кабинета будут полезны будущему пенсионеру?

Звоните по телефону «горячей линии» 6 июля с 9.00 до 17.00 часов и задайте вопрос о том, как оформить пенсию без бумажных хлопот. Специалисты ПФР дадут консультацию каждому позвонившему.

Телефоны «горячей линии»:

Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе: 469-000 и 469-121.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 46-01-46.