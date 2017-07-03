Услуги ЖКХ в Хабаровском крае подорожают не более чем на 4,1 %

С 1 июля во всех регионах Российской Федерации, в том числе и в Хабаровском крае, произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ. В августе жильцы получат квитанции, где стоимость коммунальных услуг будет немного выше, чем в предыдущие месяцы. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В комитете по ценам и тарифам Правительства края разъяснили особенности изменившихся показателей.

Как сообщили в ведомстве, рост тарифов обусловлен увеличением цен на энергоносители и расходные материалы, снижением объема отпуска услуг. Индексация традиционно происходит 1 июля каждого года. До этого действуют величины, установленные с января по июнь.

Так, больше всех в этот раз вырастет тариф на водоотведение - на 6,7%. Стоимость горячего водоснабжения повысится на 4,3%, холодного водоснабжения - на 5,8%, отопления - на 4,1%. Природный газ станет дороже на 3%, сжиженный - на 4,1%.

Тариф на электроэнергию возрастет с 4,11 рублей за кВтч до 4,27 - рост 3,9%. При этом для жителей сельской местности, а также горожан, использующих электрические печи в индивидуальных и многоквартирных домах, продолжит действовать понижающий коэффициент 0,7. Это позволит сэкономить до 30% стоимости услуги. С 1 января этого года право на субсидию получили представители дачных и садоводческих объединений.

При этом граждане не платят по экономически обоснованным тарифам. Для расчетов с населением применяются особые условия – установлен предельный индекс вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. В итоге удорожание услуг ЖКХ для жителей региона не превысит 4,1%.

«Ежегодно в краевой бюджет закладываются средства для компенсации выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, - отметила и.о. заместителя председателя комитета по вопросам тарифного регулирования в сфере коммунального комплекса Ольга Шведова. – Это как раз те деньги, за счет которых снижается стоимость услуг для населения. Только по электроэнергии сумма составляет 1,1 млрд рублей, по теплу – 2,6 млрд рублей».

Сегодня краевая тарифная политика нацелена в первую очередь на минимальное повышение платы за потребляемые услуги населением и обеспечение стабильной работы жилищно-коммунального комплекса. Государственная поддержка позволяет избежать резких колебаний стоимости услуг, а также дает возможность больше вкладывать в модернизацию и ремонт оборудования.