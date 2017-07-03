В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
4 июля
Акция «ЛЯЛЯМАМАПАТИ» в рамках Всемирной недели грудного вскармливания (мастер-классы и тренинги по правильному питанию во время беременности, дыхательной гимнастике для беременных, по грудному вскармливанию, фитнесу для мам с малышами до года, сохранению здоровых зубов у мамы и ребенка; стилизованная фотосессия для беременных). Торговый центр «Энергоплаза», 7 этаж, кафе «Helicopter», ул. Ленина, 85. 09.00-11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валериевич.
Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.
Краснофлотский район. Акция «Чистый берег» в рамках мероприятий, посвященных Году экологии. Сбор - ул. Руднева, 19. 09.00. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.
Железнодорожный район. Фольклорный праздник «Как на Ивана, на Купала». Уличная площадка досугового отделения центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-56-32. Чубанова Тамара Алексеевна.
Железнодорожный район. Конкурс рисунков на асфальте «Сделай мир ярче!». Дворовая площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 11.00. Информация по тел. 40-82-91. Матющенко Инга Алексеевна.
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