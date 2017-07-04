В Хабаровском крае начались грозовые пожары

В Хабаровском крае начался период грозовых пожаров. В минувшие выходные сотрудники лесоохраны зарегистрировали сразу 20 таких возгораний. Все очаги возникли в труднодоступных местах, а общая площадь термоточек составила более 24 тысяч гектаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Информация получена через систему спутникового мониторинга от Рослесхоза.

Как пояснили в управлении лесами Правительства края, грозы летом для нашего региона – обычное явление. В июле из-за них происходит до 80% всех пожаров в тайге. Обычно очаги возникают в гористой местности, далеко от населенных пунктов, поэтому их не тушат. Однако лесоводы фиксируют распространение огня.

Кроме них за выходные в крае возникли и обычные пожары на контролируемых землях. Одно возгорание сейчас ликвидируют северо-восточнее Упагда в районе имени Полины Осипенко. Второй пожар уже локализован юго-западнее поселка Херпучи. На пожарах работают 55 человека личного состава, используется 10 единиц техники, в том числе авиация.

Всего же с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края зарегистрировано 222 лесных пожара. Огонь прошел площадь в 25 тысяч гектаров.